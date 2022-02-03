В Госдуме предложили ввести порядок лицензирования бизнес-тренингов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР) направил обращение заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко с просьбой поручить Рособрнадзору определить порядок лицензирования бизнес-тренингов и курсов личностного развития, чтобы оградить граждан от аферистов в этой сфере. Письмо депутата есть в распоряжении ТАСС.

Чернышов обратил внимание на то, что спрос на всевозможные онлайн-тренинги и курсы личностного роста значительно усилился в период пандемии за счет тех, кто на самоизоляции решил заняться собственным развитием. "Мы видим, что рынок онлайн-образования в России продолжает расти. Это кратное увеличение аудитории, многомиллиардные сделки и инвестиции, реализация и продвижение масштабных госпроектов", - указал депутат.

Он напомнил о недавней инициативе бизнесмена и основателя фонда "Сколково" Виктора Вексельберга: тот считает необходимым установить над бизнес-тренингами, курсами личностного роста и тематическими семинарами "разумный, но необходимый контроль государства". Чернышов указал на доступность в интернете огромного числа курсов, предлагающих "максимально быстрое изучение иностранных языков, способы сбросить или набрать вес, поднять самооценку, стать более успешным, умным, любимым и независимым" и т. д.

Однако, продолжил депутат, "в большинстве случаев, как показывает практика, разнообразными тренингами занимаются так называемые инфоцыгане, чья основная цель - заработать на продаже информационного продукта, который не имеет абсолютно никакой практической ценности". "Аферисты выступают в качестве коуч-тренеров, бизнесменов, псевдописателей, - написал Чернышов. - Более того, многие советы подобных псевдотренеров и мотиваторов могут не только навредить человеку, но и привести к трагедии".

По мнению вице-спикера, "деятельность бизнес-тренеров должна быть лицензирована государством". "Прошу вас дать указание Рособрнадзору определить порядок лицензирования подобных тренингов и курсов", - обратился Чернышов к Чернышенко.

"Безусловно, в этой сфере существуют и настоящие профессионалы. Это люди, которые действительно получили определенный опыт в собственном личностном развитии, добились успеха и теперь стремятся им поделиться со всеми желающими", - подчеркнул при этом депутат.