В Приамурье начнут строить ЗАГС и два стадиона на средства "единой субсидии"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Строительство здания ЗАГС в Свободном Амурской области и современные пришкольные стадионы в городе Райчихинске и в селе Варваровке начнется в 2022 году в рамках финансирования по программе "единой субсидии", сообщила в четверг пресс-служба правительства Амурской области.

"В этом году благодаря финансированию в рамках "единой субсидии" в Приамурье будет сдан многоквартирный дом для работников силовых структур. Квартиры в нем получат 60 семей бюджетников. В Благовещенске новое жилье взамен аварийного получат 180 семей. В Варваровке и Райчихинске будут созданы современные пришкольные стадионы, а в Свободном начнется строительство ЗАГС", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, с 2018 года в рамках "единой субсидии" в Амурской области реализовано 40 мероприятий, введено 23 объекта капитального строительства, проведено 11 капитальных ремонтов объектов здравоохранения и образования, обновлена материально-техническая база пяти учреждений. Общая сумма выделяемых средств - 8,3 млрд рублей.

"Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков поручил составить список объектов, "претендующих" на единую субсидию и другие механизмы господдержки, в порядке очередности по их важности для региона. После этого будет решен вопрос с финансированием. И посоветовал активнее привлекать крупные компании, работающие в области, для благоустройства городов", - сообщили в пресс-службе правительства области.