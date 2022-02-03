В Кузбассе примут решение о достройке ГЭС на Томи по итогам общественных слушаний

КЕМЕРОВО, 3 февраля. /ТАСС/. Решение о завершении строительства Крапивинской ГЭС на реке Томь в Кемеровской области, остановленное в 1989 году из-за проблем с финансированием, будет принято по итогам общественных слушаний, которые пройдут в феврале. Жителям региона представят результаты проведенной оценки воздействия объекта на окружающую среду, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

Ранее сообщалось, что "Русгидро" и правительство Кемеровской области в 2020 году договорились о сотрудничестве для завершения строительства Крапивинской ГЭС, велось проектирование, проводились необходимые экспертизы. Накануне в местных и федеральных СМИ появилась информация о том, что запуск ГЭС может негативно отразиться на окружающей среде и приведет к уничтожению экосистемы в среднем течении Томи.

"АО "Ленгидропроект" разрабатывает материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) от строительства Крапивинской ГЭС на реке Томь. Работу планируется завершить в первом квартале 2022 года. Предварительные выводы, сделанные специалистами АО "Ленгидропроект", подтверждают положительное воздействие водохранилища Крапивинской ГЭС на социальную, экологическую и экономическую сферы не только Кузбасса, но и соседней Томской области. Решение о достройке Крапивинской ГЭС примут по итогам общественных слушаний", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дата слушаний еще не назначена. Жителям региона о ней сообщат дополнительно. Все замечания и предложения, поступившие от жителей региона, будут регистрироваться и тщательно анализироваться.

Стоимость завершения строительства гидроэлектростанции предварительно оценивается в 45 млрд рублей. Власти ранее заявляли, что на реализацию данного проект потребуется около пяти лет.

Строительство гидроузла с Крапивинской ГЭС мощностью 300 МВт на реке Томь в Кемеровской области было начато в 1976 году. Целями строительства были создание водохранилища для водозабора, создание эффективного источника генерации, защита территорий Кемеровской и Томской областей от паводков. Строительство гидроузла было приостановлено в 1989 году из-за проблем с финансированием - к тому моменту было выполнено около 60% работ. Сейчас Крапивинская ГЭС - единственный крупный гидроэнергетический объект в России, строительство которого было начато еще в советское время и не завершено до сих пор.