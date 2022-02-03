В России спрос на фармацевтов в 2021 году вырос на 106%

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Спрос российских медицинских учреждений на фармацевтов в 2021 году вырос на 106%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного интернет-сервисом для размещения объявлений о вакансиях и резюме на рынке труда "Авито Работа".

"Пандемия изменила расстановку сил на рынке труда в медицине и фармацевтике. За 2021 год значительно увеличилась потребность в медицинском персонале. Чаще всего в медучреждения требуются фармацевты (+106%), медсестры (+52%) и фельдшеры (+43%)", - говорится в представленном материале.

Фармацевты уверенно занимают первое место по количеству размещенных вакансий как в среднем по России, так и во многих регионах. Растет потребность медицинских учреждений и во врачах. Так, в 2021 году количество предложений в стоматологических клиниках на "Авито Работа" увеличилось на 40%. Также можно отметить возросшую заинтересованность со стороны работодателей в терапевтах (+38%), ортопедах (+37%), хирургах (+37%). За время пандемии выросла потребность медицинских учреждений и в младшем персонале. Число вакансий санитаров увеличилось почти вдвое (+95%), а их медианная зарплата возросла на 12% и составила 28 000 рублей.

Зарплатные предложения выросли и для других медицинских профессий. Медианная зарплата медиков в стране за 2021 год увеличилась на 20%. Больше всего выросла оплата труда фельдшеров (+20%) и акушеров (+19%). Фармацевтам работодатели в среднем готовы предложить 40 тыс. рублей (против 35 тыс. рублей по итогам 2020 года). Заработная плата ортодонтов за прошедший год выросла на 80% и составила 45 тыс. рублей, стоматологов-терапевтов - на 39% и составила 25 тыс. рублей.

Соискательская активность среди представителей медицинских профессий уверенно растет. За 2021 год она увеличилась на 13% по сравнению с 2020 годом. При этом работу стоматологом искали чаще всего. Среди среднего медицинского персонала наибольшим спросом соискателей пользуются вакансии ассистента (+10%), медсестры (+9%), фармацевта (+9%).

Москва и Санкт-Петербург

Ситуация на рынке труда Москвы и Санкт-Петербурга отражает общероссийские тенденции: увеличивается потребность работодателей и медианные зарплаты среднего медицинского персонала, растет соискательская активность.

В столице в топ профессий, показавших самый большой рост предложения на московском рынке труда, вошли фармацевты (+140%), акушеры (+140%), терапевты (+92%), неврологи (+82%), косметологи (+73%) и медсестры (+68%).

В столичном регионе быстрее всего растут зарплаты медбратьев (+45%), врачей ультразвуковой диагностики (+44%) и гигиенистов (+25%). У фармацевтов средняя заработная плата увеличилась на 20%. Работодатели готовы платить им от 55 тыс. рублей. В вакансиях для медсестер зарплатные предложения выросли на 11% по сравнению с 2020 годом.

В медицинские учреждения Санкт-Петербурга чаще требуются стоматологи, фармацевты, медсестры и косметологи. Соискательская активность повторяет эту тенденцию. Оплата труда фармацевтов за прошедший год выросла на 40% и составила 55 тыс. рублей. Медсестрам в среднем работодатели платят 40 тыс. рублей, что на 14% больше по сравнению с 2020 годом.

Ситуация в регионах

В крупных городах почти в два раза увеличилось количество вакантных мест для медсестер: в Нижнем Новгороде на 91%, в Ижевске и Волгограде на 82%. В Иркутске стали чаще искать фармацевтов (+92%) и ортопедов (+80%).

В городах-миллионниках появляется больше вакансий для фельдшеров, ассистентов и акушеров. Также отмечается спрос на лаборантов, что связано с загруженностью лабораторий из-за коронавируса. В Оренбурге количество открытых вакансий выросло в три раза, в Астрахани и Воронеже - в два раза, в Краснодаре - на 67%. Медианные зарплаты лаборантов выросли в Волгограде (+167%), Воронеже (+50%) и Рязани (+43%).