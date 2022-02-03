Новым оператором ГИС ЖКХ стало совместное предприятие "Почты России" и "Интер РАО"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Совместное предприятие "Почты России" и "Интер РАО" - АО "Оператор информационной системы" - стало новым оператором государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), говорится в сообщении "Почты России".

В настоящее время прорабатывается поэтапный план дальнейшей трансформации ГИС ЖКХ. В частности, в системе появятся аналитические инструменты, с помощью которых пользователи смогут проверять корректность начислений за ЖКУ, а также другие сервисы.

В "Почте России" подчеркнули, что для эффективного наполнения ГИС ЖКХ данными необходимо обеспечить автоматический обмен информацией и с другими федеральными государственными системами, включая единый государственный реестр недвижимости и ГИС миграционного и регистрационного учета. Кроме того, для развития системы необходимо внести ряд изменений в законодательство, в частности, предоставить органам государственного жилищного надзора право инициировать проведение проверок на основе содержащихся в ГИС ЖКХ данных.

По словам заместителя гендиректора "Почты России" Алексея Лаптева, Единая автоматизированная система отделений почтовой связи охватывает 42 тыс. отделений по всей России, а количество клиентов "Почты России" с простой электронной подписью уже превысило 48 млн. "Уверен, наши знания и опыт позволят трансформировать ГИС ЖКХ в систему, которая сделает коммунальную сферу прозрачной и удобной и для людей, и для бизнеса", - отметил Лаптев.

ГИС ЖКХ была запущена в 2016 году по поручению президента РФ о создании единого ресурса для получения информации о тарифах и стоимости услуг ЖКХ, задолженностях, а также о работе организаций коммунального комплекса. "Почта России" является оператором этой системы с момента ее создания.

Расширить функционал системы правительству поручил президент РФ Владимир Путин. В июле 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по развитию ГИС ЖКХ, который в том числе включал процесс передачи полномочий новому оператору. В январе 2022 года правительство РФ утвердило АО "Оператор информационной системы" новым оператором ГИС ЖКХ.