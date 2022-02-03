Московские предприниматели получили 800 тыс. бесплатных консультаций за 10 лет

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Около 800 тыс. бесплатных консультаций получили предприниматели за 10 лет от специалистов городского проекта "Малый бизнес Москвы" (МБМ), который был основан в 2012 году. Об этом сообщила в четверг вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"В прошлом году специалисты МБМ провели 109 тыс. консультаций, а всего за 10 лет - около 800 тыс. Эта услуга остается одной из самых востребованных среди предпринимателей. Эксперты помогают выбрать налоговый режим, найти подходящее помещение, рассказывают о субсидиях, грантах и других мерах поддержки, предоставляемых городом", - отметила Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

По итогам 2021 года в МБМ составили рейтинг самых популярных вопросов. Чаще всего предприниматели интересовались мерами поддержки, которые город предоставляет малому и среднему бизнесу. Более 30 тыс. обращений (почти 28% от общего числа консультаций) пришлось в прошлом году на эту тему. Кроме того, предприниматели спрашивали о конкретных видах финансовой помощи, которую можно получить в столице. О субсидиях и грантах речь шла на почти 20 тыс. консультаций (более 18%). Также в тройку лидеров вошел вопрос о государственной регистрации ИП - его задавали специалистам свыше 10 тыс. раз (почти 10%).

Специалисты МБМ также часто помогали определить оптимальную систему налогообложения, подобрать городские помещения для аренды, консультировали по вопросам внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или Едином государственном реестре юридических лиц.

Получение консультации

Получить консультацию можно как лично, так и дистанционно. Услугу оказывают в режиме онлайн на сайте mbm.mos.ru. Специалисты отвечают в течение одного-двух рабочих дней в зависимости от сложности вопроса.

Помимо этого, получить консультацию можно по телефону +7 (495) 225-14-14 или лично в центрах услуг для бизнеса, расположенных в разных округах города. Консультации об открытии бизнеса предоставляют еще во флагманских офисах "Мои документы" и в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46, в них же можно в режиме одного окна подать документы на регистрацию ИП или ООО. При личном посещении следует соблюдать меры предосторожности: носить маски и сохранять социальную дистанцию.

Проект "Малый бизнес Москвы" курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.