Рост выручки госпредприятий на Хайнане в 2022 году прогнозируется на уровне 25%

ХАЙКОУ /Китай/, 3 февраля. /ТАСС/. Общая выручка ключевых государственных предприятий в южной китайской провинции Хайнань в 2022 году должна вырасти примерно на четверть в годовом выражении - до 75 млрд юаней ($11,7 млрд). Соответствующий прогноз провинциального Комитета по контролю и управлению государственным имуществом публикует местный информационный ресурс "Наньхайван" .

Что касается чистой прибыли, то в этом году она должна достичь порядка 4 млрд юаней (627,9 млн юаней) - рост примерно на 30%. В 2022 году госпредприятиями на Хайнане планируется запуск 242 проектов с общим объемом инвестиций в размере 109,83 млрд юаней ($17,2 млрд). Ежегодно на их реализацию планируется выделять до 23,5 млрд юаней ($3,6 млрд).

"В 2022 году наша работа будет сосредоточена на углублении реформы государственных активов и государственных предприятий, корректировке и оптимизации структуры их размещения, совершенствовании структуры управления предприятиями, чтобы госактивы и госпредприятия стали лучше и сильнее", - приводит ресурс слова заместителя руководителя Комитета по контролю и управлению государственным имуществом провинции Хайнань Май Чжэнхуа.

Согласно официальным данным, к концу декабря 2021 года совокупные активы госпредприятий на Хайнане достигли 862,6 млрд юаней ($135,4 млрд). Рост соответствующего показателя в годовом выражении составил 18,4%.