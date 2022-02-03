ФАС направила производителям сахара рекомендации по стабилизации цен на продукцию

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендует производителям включить цену на сахар-песок, поставляемый в организации розничной торговли, в регламентирующие торгово-сбытовую политику документы, для стабилизации цен на продукцию. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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"Ведомство рекомендует производителям включить цену на сахар-песок, поставляемый в организации розничной торговли, в регламентирующие торгово-сбытовую политику документы", - отмечается в сообщении.

Также производителям рекомендовано включить в договоры с дистрибьюторами, приобретающими сахар для дальнейшей поставки в организации розничной торговли, ряд условий. Речь идет о максимальной торговой наценке таких дистрибьюторов; о запрете для дистрибьюторов на перепродажу приобретаемого для поставок в организации розничной торговли сахара третьим лицам; о праве расторгать договоры с дистрибьюторами, не соблюдающими эти условия.

Как пояснили в ФАС, рекомендации разработаны в рамках предпринимаемых правительством РФ мер по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары и направлены на недопущение роста цен для потребителей.

Антимонопольная служба направила письма с рекомендациями крупнейшим производителям сахара. По мнению ведомства, в целях обеспечения недискриминационного доступа к товарам организациям целесообразно опубликовать обновленные торговые политики на своих официальных сайтах.