Партию первых российских рефрижераторных вагонов отправили на опытную эксплуатацию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе концерна УВЗ входит в "Ростех") отправил на опытно-промышленную эксплуатацию партию первых российских рефрижераторных вагонов. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе концерна.

Рефрижераторные вагоны на пространстве 1 520 (общее название для стран с шириной железнодорожной колеи 1 520 мм) не производились с 1993 года, в связи с чем железнодорожная отрасль стала терять объемы рефрижераторных перевозок в пользу автотранспорта.

"УВЗ изготовил первую партию автономных рефрижераторных вагонов нового поколения модели 16-5213. В настоящее время часть изделий отправлена в адрес ООО "Русские рефрижераторы" для опытно-промышленной эксплуатации, в ходе которой будет проверена работа всех систем вагона в летний и зимний периоды", - сообщили в пресс-службе.

По словам замгендиректора по гражданской продукции концерна УВЗ Бориса Мягкова, на железнодорожных дорогах России курсируют изделия, выпущенные 28-40 лет назад, с продленным сроком службы. "В советские времена их было порядка 15 тысяч. Учитывая существующую ситуацию, мы прогнозируем, что новые рефрижераторы будут востребованы на рынке", - цитирует его пресс-служба.

Директор по развитию компании "Русские рефрижераторы" Максим Корнеев добавил, что в процессе опытной эксплуатации планируется уточнить требования участников рынка и потенциально оптимизировать конструкцию автономного рефрижераторного вагона перед выходом на большую серию.

О вагоне

Автономный рефрижераторный вагон модели 16-5213 не имеет аналогов на пространстве 1 520. Разработанный по заказу "РусРеф" в Уральском КБ вагоностроения (в составе концерна УВЗ, входит в "Ростех"), он предназначен для перевозки скоропортящихся грузов и способен сохранять заданную температуру в грузовом помещении от плюс 15 до минус 24 градусов Цельсия, в диапазоне внешних температур от минус 40 до плюс 40 градусов. Холодильно-отопительные установки могут работать в автономном режиме более 30 суток без технического обслуживания и снабжения топливом при любых погодных условиях.

Вагон обладает улучшенными характеристиками по сравнению с предшественниками. Под него подкатывается инновационная тележка модели 18-194-1 Уралвагонзавода. Грузоподъемность вагона составляет 55 тонн, длина отсека - более 19 метров, а полезный объем кузова - 126 кубометров.