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Telegram выплатил 11 млн рублей штрафа за неудаление запрещенного в России контента

Всего с начала 2021 года компанию оштрафовали более чем на 40 млн рублей
© New Africa/Shutterstock/Fotodom

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Компания Telegram выплатила 11 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный контент, следует из банка данных ФССП России.

Компания выплатила три штрафа на сумму 5, 2 и 4 млн рублей, которые были присуждены ей в середине января на основании решения Таганского суда Москвы. Всего с начала прошлого года Telegram был оштрафован более чем на 40 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. По части штрафов ФССП начала принудительное взыскание.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили посты с призывами участвовать в несанкционированных акциях. Они неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение законодательства после отказа удалить запрещенный контент.

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