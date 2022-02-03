The Economist назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Российский рубль стал самой недооцененной валютой в мире, согласно индексу "Биг Мака". К такому выводу пришел журнал The Economist , который с 1986 года использует этот показатель для сравнения покупательской способности и курса национальных валют по отношению к доллару США.

По данным издания, в январе 2022 года сэндвич "Биг Мак" в России стоил 135 рублей, а в Соединенных Штатах - $5,81. Таким образом, справедливый курс рубля к доллару составляет 23,24. "Разница между этим показателем и нынешним обменным курсом, составляющим 77,42 рубля, позволяет предположить, что рубль недооценен на 70%", - отмечают составители индекса.

В тройку самых недооцененных валют мира наряду с рублем вошли также турецкая лира (67,9%) и индонезийская рупия (59,3%), а в десятку - национальные валюты Малайзии, Румынии, Украины, Индии, Южной Африки, Азербайджана и Тайваня.

Наиболее переоцененным к доллару, на 20,2%, вновь оказался швейцарский франк. В январе 2022 года "Биг Мак" в Швейцарии стоил 6,5 франка. В пересчете на доллары по состоянию на сегодняшний день это составило бы $7,06. На втором месте идет норвежская крона, которая, согласно индексу "Биг Мака", переоценена на 10%.