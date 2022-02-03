НЛМК может выплатить дивиденды за IV квартал из расчета 12,18 руб. на акцию

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить дивиденды по итогам работы в октябре - декабре 2021 года из расчета 12,18 рубля на акцию, сообщила компания.

"2 февраля 2022 года совет директоров рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по результатам четвертого квартала 2021 года в размере 12,18 рубля на одну акцию", - говорится в сообщении.

Таким образом, НЛМК может выплатить в виде дивидендов $900 млн.

Чистая прибыль группы НЛМК по МСФО в IV квартале 2021 года выросла в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила $1,28 млрд.

При этом по сравнению с предыдущим кварталом чистая прибыль группы сократилась на 21% на фоне снижения показателя EBITDA.

Показатель EBITDA в IV квартале 2021 года вырос вдвое в годовом выражении, но снизился на 23% в квартальном - до $1,76 млрд. Снижение произошло "на фоне сужения ценовых спредов металлопродукции к сырью и ввода экспортных пошлин в РФ, что было частично компенсировано ростом объемов реализации", отмечается в сообщении.