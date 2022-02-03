Минфин Литвы: потери от запрета ж/д транзита через Белоруссию не будут значительными

ВИЛЬНЮС, 3 февраля. /ТАСС/. Потери, которые может понести экономика Литвы от запрета железнодорожного транзита через Белоруссию литовских грузов, не будут значительными. С таким прогнозом в четверг в эфире радиостанции Ziniu radijas выступила министр финансов балтийской республики Гинтаре Скайсте.

"Ситуация находится под контролем. Считаю, что значительного воздействия на экономику [Литвы] белорусский запрет иметь не будет", - заявила она.

По словам главы ведомства, для минимизации этих потерь выстраиваются альтернативные маршруты. "Вне транзита через Белоруссию возможны иные логистические цепочки", - отметила она. Несмотря на утверждения министра о незначительных потерях, власти планируют оказать помощь предприятиям, которых из-за запрета транзита ожидают дополнительные проблемы. "Работаем с каждым конкретным предприятием, чтобы помочь им решить проблемы, а также разрабатываем механизм финансовой поддержки", - сказала Скайсте.

12 января правительство Литвы постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских калийных удобрений в свете введенных 8 декабря 2021 года США санкций против ОАО "Беларуськалий". Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 млн тонн белорусских удобрений в год. В ответ власти Белоруссии заявили о прекращении с 7 февраля железнодорожного транзита через свою территорию некоторых категорий литовских грузов, в том числе нефтепродуктов и удобрений.