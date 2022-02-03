Объем реализованных огнестойких кабелей на производстве в Москве вырос на 3%

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Почти 20 тыс. км огнестойких кабелей произвели на московском заводе "Спецкабель" за минувший год. Объем реализованных товаров вырос на 3% по сравнению с 2020 годом, сообщил журналистам в четверг руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

"В 2021 году завод "Спецкабель" выпустил почти 20 тыс. км продукции, объем реализованных товаров на 3% превысил показатели 2020 года. При этом огнестойкие кабели с индексом "FR" в прошлом году составили практически половину портфеля заказов завода", - сказал Прохоров.

Отмечается, что кабельная отрасль - один из сильнейших сегментов столичной промышленности. Здесь работают 11 крупных и средних предприятий. Они выпускают изделия различного назначения, в том числе специализированные, которые к своему ключевому функционалу дополнительно обеспечивают безопасность. Огнестойкий кабель - один из таких продуктов. В связи с тем, что требования к безопасности на промышленных предприятиях постоянно растут, потребность в них также повышается.

Огнестойкие кабели используются преимущественно для систем противопожарной защиты, аварийного освещения на путях эвакуации, автоматического пожаротушения и иных технических средств, которые направлены на защиту людей и имущества от пожара.

"В мире сохраняется тенденция к повышению безопасности жизнедеятельности. Кроме того, активно развивается инфраструктура, и ее становление невозможно представить без экономичных и безопасных технологий. Кабельные линии в них играют важную связующую и жизнеобеспечивающую роль. Чтобы исключить возможность контрафакта, с начала текущего года вся наша продукция гражданского назначения будет поставляться на рынок под товарным знаком "СПЕЦКАБ", - подчеркнул коммерческий директор кабельного завода "Спецкабель" Сергей Лобанов.

По его словам, современный кабельный рынок динамичен, меняются государственные стандарты, регламентирующие требования к проводниковой продукции, появляются новые материалы и технологии, поэтому производителям приходится постоянно инвестировать в научно-исследовательскую деятельность и опытно-конструкторские работы, чтобы оперативно отвечать на возрастающие требования к технологичности и безопасности изделий.