В Удмуртии планируют открыть импортозамещающее производство электродвигателей для трамваев

ТАСС, 3 февраля. Сарапульский электрогенераторный завод в Удмуртии планирует запустить импортозамещающее производство электродвигателей для низкопольных трамваев на средства займа Фонда развития промышленности (ФРП, группа ВЭБ.РФ). Проект позволит заместить половину рынка импортных двигателей, сообщила в четверг пресс-служба ФРП.

"Экспертный совет Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) одобрил заем на 200 млн рублей Сарапульскому электрогенераторному заводу из Удмуртской Республики. Финансирование будет предоставлено по программе для предприятий оборонно-промышленного комплекса "Конверсия". Компания запустит импортозамещающее производство электродвигателей для современных низкопольных трамваев. Общий бюджет проекта составляет 268,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ежегодно завод планирует выпускать до 1 тыс. электродвигателей. Это позволит укомплектовывать 250 трамваев в год. Уровень локализации производства составит 85%. "Всю продукцию предприятие будет поставлять производителю трамваев ПК "Транспортные системы" в Тверь и Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

По данным предприятия, 75% комплектующих закупается в Чехии и Австрии. Создание отечественного производства в Сарапуле поможет заместить до 50% импорта, пояснили в пресс-службе ФРП.

АО "Сарапульский электрогенераторный завод" - производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также - гражданской продукции (напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Завод является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапула в Удмуртии.