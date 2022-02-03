В НКЦКИ считают, что использовать иностранное ПО в условиях "наступления на РФ" опасно

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Более 3 тыс. кибератак на инфраструктуру России совершено с территории иностранных государств в 2021 году, из РФ на другие страны - 1 тыс. атак. Об этом заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов, выступая на пленарном заседании "Инфофорума-2022".

"В 2021 году зарубежным партнерам направлено свыше 3 тыс. сообщений о компьютерных атаках на информационно-телекоммуникационные ресурсы РФ с их территории, от зарубежных партнеров получено более 1 тыс. уведомлений о компьютерных инцидентах, источниками которых являлись информационные ресурсы, расположенные на территории нашей страны", - сказал он.

Замглавы НКЦКИ отметил, что по всем этим сообщениям приняты меры по пресечению функционирования данных ресурсов. Всего были выявлены 1,5 тыс. доменных имен, с использованием которых осуществлялась вредоносная деятельность.

По словам Мурашова, в условиях непрекращающихся атак из-за рубежа остается актуальным вопрос импортозамещения программного обеспечения. "Использование на предприятиях иностранного программного обеспечения, несертифицированных средств обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак представляет угрозу для субъектов критической информационной инфраструктуры. При этом в последние годы наблюдается позитивная тенденция в этом направлении - многие компании внедряют российское ПО", - сказал замглавы НКЦКИ. По его мнению, опасно использовать зарубежное ПО с точки зрения наличия возможных уязвимостей в условиях, когда другие страны "готовятся к наступательным операциям".

Мурашов заявил , что кибератаки на инфраструктуру России являются приоритетными целями ряда иностранных государств.

"Мы фиксируем, что получение доступа к информационным системам объектов критической инфраструктуры РФ, нарушение их функционирования продолжают входить в число приоритетных целей ряда иностранных государств", - сказал он.

В частности, ими ведется работа по определению уровня устойчивости российской инфраструктуры к массированным кибератакам, подбору мощности атак для выведения объектов из строя, а также по созданию скрытых плацдармов для дальнейшего проведения атак.

По данным НКЦКИ за 2021 год, большинство атак были совершены из-за рубежа. Их целями стали объекты энергетики, науки, здравоохранения, образования, обороны и промышленности.