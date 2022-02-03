В Ростуризме заявили, что туроператоры выполнят все обязательства по несостоявшимся турам

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Государство продолжит оказывать поддержку туроператорам, чтобы они могли выполнить все обязательства перед туристами по несостоявшимся из-за пандемии турам. Об этом сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Благодаря запущенным государством мерам поддержки туроператоров удалось избежать массовых банкротств, а долги перед туристами по несостоявшимся из-за коронавируса турам сократились более чем на 80%. Эта работа будет продолжена, чтобы все обязательства туроператоров перед туристами были выполнены", - сказала она.

Правительство продлило еще на год сокращение взносов в фонды туроператоров в сфере выездного туризма на базе ассоциации "Турпомощь". Глава Ростуризма отметила, что взносы в резервный фонд за 2022 год, как и в предыдущие пандемийные годы, "по сути, будут обнулены и составят символический 1 рубль". Взносы в фонды персональной ответственности туроператоров за 2022 год будут сокращены в четыре раза и составят 0,25% от общей цены турпродукта в сфере выездного туризма.

"Мера направлена на поддержку устойчивости туроператорского рынка, поскольку пандемия коронавируса продолжается, а туристическая отрасль еще не восстановилась к докризисным показателям. Мы рассчитываем, что совокупно с другими мерами поддержки она позволит туроператорам продолжать работу и выполнять свои обязательства перед туристами", - резюмировала Догузова.

Средства таких фондов предназначены для помощи туристам, оказавшимся в сложной ситуации, в том числе из-за банкротства туроператора, объяснили ранее в пресс-службе правительства. Принятое решение о продлении мер поддержки отрасли "не повлияет на обеспечение прав туристов", так как "в фондах достаточно средств, зарезервированных для помощи туристам", подчеркнули в кабмине.