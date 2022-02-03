МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Доля безналичных платежей в России в 2021 году достигла 73%, сообщила первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в ходе видео-конференции на площадке аналитического центра "Форум".

"По итогам прошлого года у нас безналичные расчеты достигли 73% в объеме розничного оборота", - сказала она.

Ранее Скоробогатова сообщала, что прогнозный показатель ЦБ РФ по итогам 2021 года составлял 72%, в третьем квартале регулятор зафиксировал взрывной рост безналичных платежей.

По данным Банка России, ежедневно с картами, выпущенными российскими банками, совершается 170 млн операций. Регулятор также отмечал, что около 80% российских потребителей используют бесконтактный способ совершения платежей на регулярной основе.

В то же время, по данным лаборатории "Сбериндекс" и "Платформы ОФД", доля безналичных платежей в России через пять лет может вплотную приблизиться к своему пределу, который составит примерно 85%, а в 2021 году были обновлены все рекорды по уровню проникновения безналичных платежей в РФ.