Россия в январе увеличила импорт товаров из дальнего зарубежья на 37,2%

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию в январе 2022 г. вырос на 37,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года, до $20,617 млрд. Такую статистику приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

В общем стоимостном объеме импорта из стран дальнего зарубежья доля продовольственных товаров и сырья для их производства составила 9,9%, доля продукции химической промышленности - 19,1%.

Вместе с тем доля текстильных изделий и обуви в импорте составила 6%, доля машиностроительной продукции - 52,1%.

Общая стоимость ввезенной в РФ в январе машиностроительной продукции выросла на 41%, до $10,7 млрд, продовольствия - на 16,5%, до $2,04 млрд, текстильных изделий и обуви - на 35%, до $1,2 млрд. При этом импорт химической продукции вырос на 34%, до $3,9 млрд.

Закупки по группам товаров

В группе продовольственных товаров и сырья для их производства увеличились закупки мяса и субпродуктов в два раза, зерновых культур - на 53,7%, сахара - на 50,3%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 20,4%, масла растительного - на 19,8%, рыбы - на 17,3%. Вместе с тем поставки овощей сократились на 20,9%, табака - на 7,3%, фруктов и орехов - на 4,9 %, молочных продуктов - на 2,3%.

Среди товаров химической промышленности ввоз полимеров и каучука возрос на 57,2%, мыла и синтетических моющих средств - на 39,1%, фармацевтической продукции - на 24,4%, продукции органической и неорганической химии - на 24,3%, парфюмерно-косметических товаров - на 7,6%.

В импорте текстильных изделий и обуви увеличились закупки химического волокна на 55,2%, обуви - на 42%, хлопка - на 39,5%, трикотажной одежды - на 36,9%, химических нитей - на 30,3%, текстильной одежды - на 29,1%, трикотажного полотна - на 26,9%, текстильных материалов - на 25,6%, готовых текстильных изделий - на 18,4%.

В импорте машиностроительной продукции выросли закупки летательных аппаратов в 4,1 раза, железнодорожных локомотивов - в 2,8 раза, механического оборудования - на 44,4%, средств наземного транспорта - на 34,5%, электрооборудования - на 30,6%, судов и плавучих средств - на 28,8%, инструментов и аппаратов оптических - на 24%.