РЖД и FESCO отправили первые рефконтейнеры с японскими грузами в Европу

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. РЖД, Минтранс Японии и FESCO отправили по Транссибу первые рефконтейнеры с японскими грузами в Европу. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

"Рефконтейнеры из японских городов Тояма и Кобе сначала доставили морским сервисом FESCO во Владивостокский морской торговый порт (ВМТП входит в группу FESCO - прим. ТАСС), откуда 2 февраля в составе регулярного поезда FESCO отправили в Санкт-Петербург. <…> По прибытии в Северную столицу их перегрузят на морской транспорт и доставят в конечный пункт назначения - в Бельгию, Германию и Нидерланды", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе РЖД, грузовую базу составили продукты питания, напитки и фармацевтическая продукция, требующие особых условий хранения и транспортировки. "Перевозки грузов, требующих температурного режима, в группе (FESCO - прим. ТАСС) осуществляет компания "Дальрефтранс". Она является единственным игроком на рынке рефперевозок, работающим на всех направлениях на базе собственных активов: 2 800 рефконтейнеров и более 300 специализированных платформ", - говорится в пресс-релизе FESCO.

Ранее "РЖД Логистика" и транспортная группа FESCO запустили совместный транзитный сервис Trans-Siberian Landbridge для ускоренной доставки грузов из Японии в Европу через Дальний Восток России по Транссибирской железнодорожной магистрали.

В рамках совместного транзитного продукта FESCO обеспечивает морскую доставку, обработку в порту и предоставление контейнерного парка, "РЖД Логистика" отвечает за организацию железнодорожной перевозки.