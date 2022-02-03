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Минфин: бюджет в феврале дополнительно получит 709,6 млрд рублей нефтегазовых доходов

Бюджет РФ в феврале 2022 года дополнительно получит 709,6 млрд рублей нефтегазовых доходов - Минфин.

В Нигерии произошел взрыв на плавучей нефтяной установке
На объекте находились 10 человек
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