Бизнес-омбудсмен Москвы предложила придать криптовалютам статус имущества

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева предложила придать криптовалютам статус имущества, что позволит снизить количество преступлений с данными активами. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе столичного бизнес-омбудсмена.

Как ранее отмечали в СК РФ, до настоящего времени не приняты дополнения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, закрепляющие принадлежность цифровых валют к имуществу.

"В целях защиты законных прав и интересов граждан и юридических лиц, а также недопущения необоснованного уголовного преследования граждан необходимо идентифицировать криптовалюту в качестве имущества или иного имущества с точки зрения уголовного и уголовно-процессуального закона путем внесения изменений, например, в ст. 128 ГК РФ (Объекты гражданских прав)", - сказала Минеева, слова которой привела пресс-служба по итогам обсуждения вопроса на заседании столичного Центра законодательных инициатив.

Отсутствие идентификации криптовалюты как имущества или иного имущества в действующем законодательстве РФ, как указали в пресс-службе, "порождает неопределенность в квалификации действий виновных лиц, совершивших, например, хищение криптовалюты, ее вымогательство, передачу в качестве предмета взятки или коммерческого подкупа, а также в вопросах наложения на криптовалюту судебного ареста".

По данным пресс-службы, 60% бенефициаров криптовалютных активов ведут свою деятельность в Москве - такова негласная статистика участников рынка.

Позиции по криптовалюте

Ранее Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе говорится, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Банк России предлагает ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории РФ, установить ответственность за нарушение данного запрета.

Концепция Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета. Минфин считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием криптовалют.

Росфинмониторинг 27 января сообщил ТАСС, что поддержал позицию Минфина в отношении криптовалют, а 26 января Минэкономразвития сообщило, что считает нецелесообразным полный запрет на обращение в РФ криптовалют и цифровых финансовых активов, и что необходимо внимательно изучить международный опыт налогообложения этой сферы, включая кейсы Германии и Японии, и выбрать оптимальный вариант с учетом национальной специфики.