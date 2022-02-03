Минфин с 7 февраля по 4 марта направит на покупку валюты и золота 634,7 млрд рублей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ 7 февраля по 4 марта текущего года направит на покупку иностранной валюты и золота 634,7 млрд руб., то есть по 33,4 млрд руб. ежедневно, говорится в сообщении министерства.

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 634,7 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2022 года по 4 марта 2022 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 33,4 млрд руб.", - отмечается в сообщении.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, в феврале прогнозируется в размере 709,6 млрд руб.