Медведчук: Украине необходимо немедленно восстанавливать экономические отношения с Россией

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук призвал украинскую власть к немедленному восстановлению связей с Россией, чтобы дать толчок развитию украинской экономики.

"Украине необходимо немедленно восстанавливать выгодные экономические отношения с Россией. Это даст резкий толчок развитию нашей страны", - заявил он в среду в видеообращении в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас экспорт из Украины в Россию вырос на 23%, а импорт из России на Украину - на 31%. "40% наших людей относятся хорошо или очень хорошо к России. Наша партия [ОПЗЖ] говорит: мы должны выстраивать прагматичные экономические отношения, восстанавливать их с Россией, это наши рынки, это наша выгода, мы должны убирать искусственные преграды. В этом залог успеха развития экономики Украины, а значит, реальное наполнение социальной сферы", - считает Медведчук.

Политик отметил, что Украина покупает в России уголь, топливо для своих АЭС. По его словам, вся украинская металлургия работает на коксующихся углях из России. "А газ не покупаем. Почему не перейти на прямые поставки газа? А потому, что Украина строит у себя анти-Россию", - констатировал представитель ОПЗЖ.

Он подчеркнул, что в основе и здравоохранения, и образования лежит экономика. "И если нет фундамента экономики, ни одну из проблем решить нельзя. Поэтому нам надо немедленно восстанавливать прагматичные экономические связи с Россией", - убежден Медведчук.