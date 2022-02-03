Производство снегоходов в России в 2021 году выросло на 20,4%

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Производство снегоходов в России по итогам 2021 года выросло на 20,4%, до 12,3 тыс. штук сообщила пресс-служба Минпромторга РФ. При этом импорт снегоходов в 2021 году составил около 7,4 тыс. единиц.

"Рост производства [снегоходов] в РФ составил 20,4% в 2021 году к 2020 году. <…> Импорт снегоходов в 2021 году составил порядка 7 400 единиц", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что производителями снегоходов в РФ на сегодняшний день являются АО "Русская механика" (Ярославская область) - в 2021 году произведено 7,4 тыс. штук, ООО "Жуковский веломотозавод" (Брянская область) - 3 тыс. штук и ООО "Ирбис Моторз" (Московская область) - произведено 1,9 тыс. штук.

В Минпромторге добавили, что спрос на снегоходы демонстрирует рост, особенно в дальневосточных и сибирских регионах, в климатических условиях которых такая техника востребована.

"С учетом растущего спроса к вездеходному туризму среди россиян в последнее время, на базе Ростуризма в конце 2021 года была создана рабочая группа по развитию этого направления", - пояснили в министерстве.

Первоочередной задачей Минпромторг видит формирование нормативно-правовой базы для обеспечения качественного и безопасного отдыха граждан.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину законопроект, который предполагает внесение снегоходов в правила дорожного движения (ПДД). В том числе, отметили в издании, предлагается разрешить снегоходам двигаться по общей проезжей части "с целью ее пересечения либо движения по мосту", запретить поворачивать налево или разворачиваться на дороге, где больше одной полосы для движения в каждом направлении или есть трамвайные пути, а также ввести требование езды на снегоходе только в застегнутом шлеме.