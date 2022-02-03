Глава ТПП призвал ввести ответственность для псевдобизнеса за продажу товара в соцсетях

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил ввести ответственность для незарегистрированных организаций за продажу товаров, работ, услуг с использованием социальных сетей.

"Чтобы стать предпринимателем, необходимо зарегистрировать свою деятельность. За незаконную предпринимательскую деятельность предусмотрено соответствующее наказание. Это общемировая практика. Что мы наблюдаем сегодня? <…> В сети Интернет, в социальных сетях, недобросовестные пользователи регистрируют аккаунты, начинают продавать товары, услуги. При этом никакой ответственности за оказанные услуги, проданные товары, никаких налогов они не платят. Именно в этом их преимущество, то, чем они "берут" потребителя", - сказал Катырин в четверг, выступая на пленарном заседании "Инфофорума-2022".

По его словам, социальные сети, не проводя мероприятия по недопущению осуществления предпринимательской деятельности в сети без регистрации, "фактически создают прецедент, условия для работы таких организаций или псевдоорганизаций".

"Мы неоднократно предлагали начать диалог на этот счет, но встречных шагов не увидели. Предлагаем заинтересованным сторонам поработать в этом направлении в ближайшее время", - сказал глава ТПП РФ.

Согласно ст. 14.1 КоАП, осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица предполагает штраф в размере от 500 до 2 тыс. рублей. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если оно обязательно, грозит штрафом от 2 тыс. до 2,5 тыс. для граждан, от 4 тыс. до 5 тыс. - для должностных лиц, от 40 тыс. до 50 тыс. рублей - для юридических лиц. При этом вся изготовленная продукция должна быть конфискована.