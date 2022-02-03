Первая компания в РФ включена в реестр операторов систем, выпускающих цифровые активы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Банк России включил ООО "Атомайз" в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. Это первая компания, которая попала в реестр, сообщается на сайте ЦБ.

"Банк России включил первую организацию ООО "Атомайз" в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Регулятор признал правила информационной системы компании и техническую реализацию платформы соответствующими законодательству", - отмечает регулятор.