Доля доллара во взаимных расчетах ЕАЭС снизилась на 10%

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Зависимость Евразийского экономического союза (ЕАЭС) от глобальных платежных систем, в том числе SWIFT, снижается за счет увеличения платежей в национальных валютах, при этом доля доллара снизилась на 10% с 2013 года. Об этом заявила на брифинге помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"Прежде всего отмечу, что во внутренних взаимных расчетах стран ЕАЭС платежи в нацвалютах постепенно увеличиваются: с 63% в 2013 году до 74% по последним отчетным данным. При этом доля доллара снизилась с 30% в 2013 году до 20%. Это напрямую способствует снижению нашей зависимости от глобальных платежных систем", - сказала она.

При этом, по ее словам, вероятное отключение России от системы SWIFT ударит в целом по мировой экономике. "Наконец, некорректно говорить об угрозе отключения от глобальных платежных систем финансового сектора ЕАЭС в целом. Речь сегодня идет только о введении возможных санкций в отношении России", - добавила Малкина.

Она отметила, что в соответствии со Стратегией-2025 приоритетом ЕЭК является дальнейшее повышение роли нацвалют во взаимных расчетах. На площадке Комиссии действует рабочая по вопросам дедолларизации расчетов во взаимной торговле.

"В рамках взаимной торговли на пространстве ЕАЭС для сокращения сроков расчетных операций в национальных валютах, а также снижения транзакционных издержек, необходимо проработать вопрос об исключении иностранных банков-корреспондентов из маршрутизации и проведения платежей (включая использование системы SWIFT) и ускоренной интеграции национальных платежных систем с учетом специфики национальных платежных форматов", - подчеркнула Малкина.