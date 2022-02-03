Оборот "AliExpress Россия" вырос за год на 46%

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Оборот маркетплейса "AliExpress Россия" (GMV) вырос за год на 46%, до 306 млрд рублей, оборот российских продавцов увеличился в почти в 2,3 раза - до 110 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Суммарный оборот AliExpress Россия (GMV) за 2021 год составил 306 млрд рублей, не включая услуги, это на 46% больше, чем в 2020 году", - говорится в сообщении.

Оборот локального бизнеса (продажи товаров из России), не включая услуги, превысил 110 млрд рублей и вырос более чем в 2,3 раза год к году, составив 36% общего оборота. Общее число заказов за 2021 год составило 309 млн, при этом средний чек вырос за год более чем на 20%, добавляется в материале.

Количество уникальных покупателей за год составило более 28,7 млн человек, количество уникальных пользователей выросло на 31% до 80,2 млн, а общая зарегистрированная аудитория насчитывает более 200 млн пользователей. Ежемесячная аудитория (MAU) "AliExpress Россия" составляет 35 млн человек, ежедневная (DAU) - 12,5 млн человек, отмечают в компании.

Общее число продавцов превышает 400 тыс., оно увеличилось на 69% за год. Количество российских продавцов выросло почти в три раза за год и составило 102,5 тысячи.

Планы на 2022 год

Команда "AliExpress Россия" за 2021 год выросла почти в два раза, в основном за счет специалистов IT-сферы, во второй половине года также добавились сотрудники офиса в Нижнем Новгороде и склада в Чехове. В 2022 году компания планирует увеличить число сотрудников штаб-квартиры в Москве еще как минимум в 2 раза, до 1,7 тыс. человек, а также нанять более 6 тыс. сотрудников в логистике и службе поддержки.

О компании

"AliExpress Россия" - совместное предприятие Alibaba Group (NYSE: BABA), VK (MAIL), USM International и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года.