"Комиавиатранс" избежала банкротства, снизив долги на 3 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 3 февраля. /ТАСС/. Принадлежащая Республике Коми региональная авиакомпания АО "Комиавиатранс" уменьшила размер кредиторской задолженности на 3 млрд рублей, до 1,1 млрд рублей, за счет помощи, полученной из республиканского бюджета в объеме 1,8 млрд рублей. Это позволило погасить просроченную задолженность и предотвратить банкротство, сообщила в четверг пресс-служба министерства экономического развития и промышленности региона.

В октябре 2021 года президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос передачи на федеральный уровень аэродрома Воркуты и обеспечить устойчивую деятельность региональной авиакомпании АО "Комиавиатранс", в том числе с учетом имеющихся механизмов поддержки функционирования авиапредприятий в труднодоступных местностях (все аэропортовое хозяйство входит в состав "Комиавиатранса" и убыточно, за исключением аэропорта Сыктывкара).

"Согласно плану финансового оздоровления, разработанного министерством экономического развития и промышленности республики, по состоянию на 25 января 2022 года, АО "Комиавиатранс" вследствие осуществления нескольких мероприятий, направленных на восстановление текущей деятельности, достигло следующих показателей, а именно: чистые активы приведены в нормативное состояние, кредиторская задолженность уменьшена более чем на 3 млрд рублей - на 1 января 2022 года составила 1,1 млрд рублей (на 1 октября 2021 года - 4,2 млрд рублей)", - говорится в сообщении.

В октябре прошлого года депутаты Госсовета Коми утвердили пакет финансовой помощи для авиакомпании в размере 1,8 млрд рублей. В декабре субсидия поступила на счет предприятия, что позволило ему погасить просроченную задолженность и предотвратить банкротство. Деньги пошли на погашение обязательств перед поставщиками, задолженности по заработной плате, налогам и на другие обязательные платежи. Это позволило стабилизировать финансовое состояние, восстановить парк самолетов для увеличения объема выполняемых работ и планировать ремонты в аэропортах.

"План финансового оздоровления АО "Комиавиатранс" успешно реализуется, это означает, что одна из поставленных задач по сохранению социально-ориентированного предприятия выполнена. Следующая задача, которая стоит перед ведомством, - обеспечение устойчивых авиаперевозок с созданием новых внутрирегиональных маршрутов", - привела пресс-служба слова зампреда правительства - министра экономического развития и промышленности региона Эльмиры Ахмеевой.

О компании

АО "Комиавиатранс" было создано в 1998 году на базе государственного авиационного предприятия "Комиавиа". Единственным акционером является Республика Коми в лице регионального комитета имущественных и земельных отношений. В 2014 году в парке "Комиавиатранса" насчитывалось четыре новых чешских 19-местных самолета L-410 и четыре самолета Embraer-145. Были открыты регулярные авиарейсы во все крупные города Коми и в 11 городов других регионов. Всего планировалось приобрести в лизинг шесть самолетов Embraer-145, пятый был доставлен в Коми в январе 2016 года, шестой авиакомпания не смогла выкупить. Самолеты были приобретены в лизинг под гарантии регионального правительства. "Комиавиатранс" оплачивал лизинговые платежи за счет доходов от текущей деятельности, кредитов и субсидий из федерального и регионального бюджетов. После мирового финансового кризиса в 2018 году "Комиавиатранс" не смогла оплачивать резко возросшие лизинговые платежи в валюте.

В конце октября 2020 года Арбитражный суд Коми прекратил дело о банкротстве "Комиавиатранса" в соответствии с утвержденным мировым соглашением между авиакомпанией и истцом - АО "Государственная транспортная лизинговая компания". Стороны договорились о рассрочке уплаты долгов до октября 2023 года. Позднее ситуация на предприятии усугубилась. Как отмечал на совещании в Госсовете Коми в октябре 2021 года гендиректор авиакомпании Юрий Скрипин, предприятие имело на тот момент около 4,5 млрд рублей долгов по налогам, зарплате, лизинговым платежам за приобретенные ранее самолеты, перед поставщиками, а также долги по займам. Проблема накапливалась несколько лет и усугубилась в этом году, потому что предприятие потеряло несколько выгодных контрактов из-за нестабильного финансово-экономического положения. В компании занято около 1 700 человек.