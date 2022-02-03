Мировые цены на продовольствие выросли в январе

РИМ, 3 февраля. /ТАСС/. Мировые цены на продовольственные сырьевые товары выросли в январе, в основном из-за сокращения предложения растительных масел. Такие данные распространила в четверг Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

Cреднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило в январе 135,7 пункта, что на 1,1% выше, чем в декабре.

Индекс цен на растительные масла возрос на 4,2%, достигнув исторического максимума.

"К росту цен на растительные масла, которые достигли новых рекордных уровней, привело снижение экспортных возможностей, а также иные факторы, ограничивающих предложение, прежде всего такие, как дефицит рабочей силы и неблагоприятные погодные условия. Есть основания полагать, что последствия этих факторов в краткосрочной перспективе преодолеть не удастся", - приводятся в пресс-релизе организации слова директора Отдела рынков и торговли ФАО Бубакера Бен Бельхассена.

В прошлом месяце выросли также индексы цен на зерновые, на молочные продукты и на мясо. Индекс цен на сахар стал единственным показателем, который снизился в январе на 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем "в том числе благодаря благоприятным прогнозам производства в ключевых странах-экспортерах - Индии и Таиланде".