Максимальная ставка по рублевым вкладам в третьей декаде января выросла до 7,8%

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде января составила 7,8%, говорится в материалах Банка России.

Согласно данным регулятора, ставка во второй декаде января находилась на уровне 7,7%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, "Тинькофф банк", "Московский кредитный банк" и "Промсвязьбанк".

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: регулярный оборот по банковской карте, постоянный неснижаемый остаток на банковской карте, приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни, подключение дополнительного пакета услуг и тому подобное. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.