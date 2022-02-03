В объединении строителей назвали причину дефицита кадров на стройках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Порядка 1,5 млн мигрантов, которые были заняты на стройках в России, перестали там работать из-за закрытия границ, связанного с распространением коронавируса. Всего на стройках трудились 7,5 млн человек, сообщил в четверг президент Национального объединения строителей Антон Глушков на конференции в Екатеринбурге.

"Закрытие границ привело к тому, что количество иностранных рабочих сократилось. Официальной статистики никогда не было, но, по оценкам, объем иностранной рабочей силы, задействованной на стройке, превышает 1,5 млн человек. Если брать общее количество занятых на стройке, то это порядка 7 млн. Мы понимаем, что 20% рабочих покинули [площадки], и это вызвало тот дефицит кадров, с которым столкнулись, наверное, все работодатели", - сказал он.

Глушков добавил, что в ближайшей перспективе иностранная рабочая сила на рынке будет востребована, однако в будущем надо оценивать компетенцию и профессиональные навыки мигрантов. Также надо увеличивать в России объемы подготовки кадров для отрасли. На протяжении трех лет, с 2019 года по 2021 год, ежегодно колледжи обучали по 20 тыс. специалистов, из которых 40% оставались в строительной отрасли. Это, по словам, Глушкова, низкий показатель.

Эксперт отметил, что проектные организации работают прерывисто, "от заказа к заказу". "В этой связи говорить о том, чтобы формировать постоянно действующие сплоченные коллективы и выступать в качестве заказчика для подготовки рабочей силы, достаточно сложно", - добавил Глушков.

Пот его мнению, к решению проблемы кадров надо подходить комплексно. В частности, наладить диалог между колледжами и работодателями, так как строительные организации критикуют качество подготовки студентов, а учебные заведения указывают на недостаточную обратную связь и отсутствие заинтересованности у работодателей в подготовке специалистов. В самих колледжах надо делать упор на обучение студентов цифровым технологиям в строительстве. Также строителям надо повышать зарплату, а среди специалистов должны быть популяризироваться конкурсы профессионального мастерства.