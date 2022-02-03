В Кузбассе запустили новую лаву на шахте "Распадская-Коксовая" с запасами 1 млн тонн угля

КЕМЕРОВО, 3 февраля. /ТАСС/. Шахта "Распадская-Коксовая" (входит в Распадскую угольную компанию) в Междуреченске Кемеровской области запустила в работу новую лаву с запасами около 1 млн тонн коксующегося угля дефицитной марки К, которая востребована в металлургической промышленности. Шахта впервые будет вести добычу на двух лавах одновременно, сообщает пресс-служба компании в четверг.

"На шахте "Распадская-Коксовая" запустили в работу новую лаву 3-4-1 бис, в которой впервые используется подменный добычной комплекс. Параллельно на предприятии завершается отработка лавы 3-3-1 бис. Таким образом удалось не прерывать добычу на время перемонтажа оборудования. Новая лава 3-4-1 бис - самая низкая в отработке западного крыла шахты и находится на глубине 560 м", - говорится в сообщении.

Протяженность новой лавы составляет около 250 м. Инвестиции в запуск нового участка в компании не уточняют. Подготовку горных выработок к добыче вели проходчики шахты. Чтобы обеспечить безопасность горных работ, которые будут вестись на двух лавах одновременно, на шахте модернизировали вентилятор главного проветривания.

Шахта "Распадская-Коксовая" является одним из самых современных угольных предприятий в Кузбассе, ее строительство началось в 2003 году. Шахта уникальна самым ценным в России углем марки К, который необходим металлургам. При этом горно-геологические условия предприятия считаются очень сложными. Основные потребители добытого на шахте угля - крупнейшие металлургические заводы "Евраз ЗСМК" в Новокузнецке и "Евраз НТМК" в Нижнем Тагиле.