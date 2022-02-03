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Пандемия COVID-19

Кабмин утвердил субсидии на втрутрироссийские чартеры в 2022 году

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, туристическая отрасль сталкивается с серьезными трудностями из-за пандемийных ограничений

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило субсидии на выполнение внутрироссийских чартерных авиарейсов в 2022 году. Об этом на заседании кабмина в четверг сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

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По его словам, туристическая отрасль сталкивается с серьезными трудностями из-за пандемийных ограничений.

"Правительство предоставит, как и в прошлом году, субсидии на выполнение внутрироссийских чартеров. С их помощью операторы смогут возместить до 50% затрат на организацию рейсов. В национальном проекте по туризму на эти цели предусмотрено 1,2 млрд рублей ежегодно в течение ближайших трех лет", - сказал Мишустин.

Он рассчитывает, что "цены на пакетные туры в популярные российские города станут более доступными", и граждане воспользуются такими возможностями для путешествий по стране.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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