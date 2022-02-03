Кабмин снизит размер взносов пенсионного страхования для инвесторов на Курилах

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство примет решение о снижении размера взносов на обязательное пенсионное страхование для инвесторов, которые готовы работать на Курилах. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, открывая заседание правительства.

"Сегодня в нашей повестке законопроект, предусматривающий снижение размера взносов на обязательное пенсионное страхование. Преференции получат предприниматели, которые зарегистрируются на Курилах после введения этих условий", - сказал Мишустин. Он уточнил, что в течение 20 лет тариф на пенсионное страхование на них будет 6%. "С учетом других платежей совокупный размер тарифа составит 7,6%. Это довольно выгодно для бизнеса, именно столько платят резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток", - добавил глава кабмина.

Мишустин выразил надежду, что такое решение заинтересует инвесторов и на Курилах появятся новые рабочие места для местных жителей, а также ускорится развитие этих удаленных территорий.

Премьер-министр подчеркнул, что работа по внедрению дополнительных преимуществ для инвесторов, готовых работать на Курилах, продолжается по поручению президента. Он заметил, что соответствующие предложения были подготовлены с учетом пожеланий местных жителей и обсуждались прошлым летом в ходе поездки председателя правительства на Дальний Восток. Он сообщил, что соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже направлены в Думу и успешно прошли первое чтение. "Они включают целый пакет мер, которые должны повысить привлекательность этих территорий для бизнеса, в том числе освобождение на 20 лет от земельного налога и целого ряда других", - заключил Мишустин.