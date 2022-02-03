Китай раскритиковал запрет на деятельность дочерней компании China Unicom в США

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Китай выступает против отзыва лицензии на деятельность в США у дочерней компании китайской телекоммуникационной компании China Unicom. Информация об этом появилась в четверг на сайте Министерства промышленности и информатизации КНР.

"China Unicom работает в США уже 20 лет и всегда выполняет местные законы и нормативные требования. <...> Отзыв лицензии без указания конкретных нарушений является необоснованным актом притеснения китайских компаний путем обобщения понятия национальной безопасности и злоупотребления властью", - говорится в заявлении министерства.

В ведомстве также потребовали от американского регулятора отозвать запрет.

Федеральная комиссия по связи США одобрила отзыв у дочерней компании одного из крупнейших телекоммуникационных операторов Китая - China Unicom - лицензии на работу в Соединенных Штатах. Свое решение комиссия объясняет соображениями национальной безопасности. Федеральная комиссия по связи еще в апреле 2020 года предупредила, что может отдать распоряжение о прекращении работы в США трех китайских телекоммуникационных компаний, принадлежащих государству. Помимо China Unicom Americas, речь шла о Pacific Networks Corp и China Telecom Americas.