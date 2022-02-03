"Газпром", Минпромторг и ИНК подписали документы по проекту добычи лития на Ковыкте

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. "Газпром", Минпромторг РФ и Иркутская нефтяная компания (ИНК) подписали документы по проекту добычи лития на Ковыктинском месторождении, говорится в совместном заявлении. В "Газпроме" ожидают, что проект в перспективе может в значительной степени покрыть внутренний спрос на литий.

"Сегодня в режиме видео-конференц-связи подписаны документы, направленные на реализацию проекта по добыче и переработке пластовых рассолов (минерализованных подземных вод) Ковыктинского месторождения "Газпрома" для получения соединений лития и других ценных компонентов. Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подписали соглашение о сотрудничестве", - сказано в сообщении. Также "Газпром", Минпромторг и ИНК подписали трехсторонний план мероприятий по реализации проекта.

Газовый холдинг и Минпромторг, в частности, договорились о взаимодействии при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию отечественных технологий, оборудования и материалов, необходимых для реализации проекта. Кроме того, в документе речь идет о подготовке предложений по мерам государственной поддержки для научных и промышленных предприятий.

"Спрос на литий, по оценкам экспертов, в ближайшие годы продолжит стремительно расти. При этом, как известно, Россия весь объем потребляемого в стране лития импортирует. Именно поэтому особенно важно развивать отечественные технологические компетенции в этой сфере. "Газпром" активно участвует в работе по организации полного цикла импортозамещающих производств по добыче и переработке лития. Мы уже провели технико-экономическую оценку такого проекта на Ковыктинском месторождении. У него очень большой потенциал. По предварительным оценкам, в перспективе он может в значительной степени покрыть внутренний спрос на литий", - отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

По словам главы Минпромторга Мантурова, сегодняшнее событие - это "важный, предметный шаг к решению амбициозной задачи полного обеспечения российской промышленности отечественными редкими и редкоземельными металлами к 2030 году".

"Такая цель поставлена правительством и отфиксирована в дорожной карте "Технологии новых материалов и веществ". И в этом контексте развитие литиевой индустрии является обязательным условием. В России добыча лития, невзирая на солидную ресурсную базу, пока не осуществляется. И это только добавляет значимости проекту, который намерены реализовать "Газпром" и Иркутская нефтяная компания". Это позволит нам сформировать литиевую отрасль полного цикла, с хорошим экспортным потенциалом", - подчеркнул министр.

О месторождении

Ковыктинское месторождение - крупнейшее на Востоке России. Извлекаемые запасы газа - 1,8 трлн куб. м. Месторождение является базовым для Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" - наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии.

В подземных водах Ковыктинского месторождения содержатся большие ресурсы природных соединений лития. Он широко востребован в различных отраслях промышленности, в том числе в производстве аккумуляторных батарей для электронной техники и электротранспорта.