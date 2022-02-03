В Великобритании на 54% повысили верхний предел цен на электроэнергию

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства увеличило на 54% верхний предел цен на электроэнергию для потребителей на фоне взлета цен на газ. Как объявил в четверг регулятор, с 1 апреля 2022 года максимальный счет за электроэнергию для домохозяйств составит £1 971 тыс. в год ($2,67 тыс.).

Таким образом, счет за электроэнергию для каждого домохозяйства может вырасти на £693 ($940) в год. Это стало самым крупным повышением максимума с 2019 года, когда подобный механизм был впервые применен.

"Энергетический рынок столкнулся с огромными сложностями из-за беспрецедентного роста мировых цен на газ - событие, которое произошло впервые за 30 лет, и роль Управления рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства как энергетического регулятора состоит в том, чтобы гарантировать, что в рамках предела максимальной цены компании могут устанавливать лишь справедливую цену, которая основывается на реальных расходах на поставку электричества и газа", - отмечается в заявлении регулятора.

В сентябре прошлого года цена на газ на европейском рынке превысила историческую отметку $1 тыс. за тысячу кубометров, а в октябре - $2 тыс. В декабре - январе цены на газ на европейских хабах колебались вокруг отметки в $1 тыс. Розничные цены на энергию в ряде стран ЕС выросли с начала кризиса в 3-5 раз.

В Великобритании в 2021 году рост цен на оптовую электроэнергию вырос более чем в четыре раза - с £55 ($75) за 1 МВт в декабре 2020 года до £245 ($330) за 1 МВт в декабре 2021 года. По оценкам экспертов, скачок цен на природный газ ответственен за 85% этого роста, учитывая, что этот вид топлива занимает 40% в энергетическом балансе Соединенного Королевства. Это привело к массовому банкротству на британском рынке поставщиков электроэнергии. Свою деятельность прекратили или перешли под внешнее управление более 25 энергетических компаний Великобритании, которые обслуживали несколько миллионов человек.

Рост цен на электроэнергию в Великобритании сопровождается рекордными за последние 30 лет показателями инфляции. В декабре 2021 года она составила в годовом выражении 5,4%, а в апреле должна преодолеть рубеж в 6%.

О мерах поддержки населения

Глава британского Минфина Риши Сунак должен объявить в четверг о многомиллионных мерах поддержки населения в ситуации резкого роста цен. Так, ожидается, что он объявит о снижении налога на коммунальные услуги для наименее обеспеченных семей.

В четверг ожидается также, что Банк Англии повысит базовую процентную ставку с 0,25% с 0,5%, чтобы замедлить рост потребительских цен. Это должно стать вторым повышением подряд, что последний раз происходило в 2004 году. В декабре прошлого года базовая процентная ставка была увеличена с 0,1% до 0,25%.