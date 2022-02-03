Товарооборот между Россией и Индией в 2021 году достиг $12 млрд

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Товарооборот между Россией и Индией в 2021 году составил около $12 млрд. Как сообщил в четверг ТАСС торговый представитель России в Индии Александр Рыбас, это рекордный показатель за все время торговых отношений.

"Товарооборот за 11 месяцев 2021 года - с января по ноябрь - составил около $12 млрд. Когда мы получим окончательные данные, они могут еще вырасти. Но уже ясно, что это рекорд", - сказал Рыбас.

Он отметил, что предыдущий рекорд товарооборота между государствами был зафиксирован в 2019 году - тогда он составлял более $11 млрд. В 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции объем российско-индийского товарооборота уменьшился на 17,5% - до $9 млрд. Однако в 2021 году таможенные службы зафиксировали серьезный подъем товарооборота.

"Россия поставляет в Индию машины и оборудование, удобрения, фармацевтическую продукцию, продовольственные товары, минеральные продукты, драгоценные камни и металлы, продукцию лесопромышленного комплекса. Из Индии в Россию поступают лекарственные средства, комплектующие для машин и оборудования, текстиль и изделия из него, продовольственные товары", - напомнил торговый представитель РФ в Индии.

Он указал, что увеличение экспорта в январе-ноябре 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года обусловлено ростом поставок: сырой нефти и нефтепродуктов в три раза - до $867,2 млн; дистиллятов в 4,2 раза - до $607,7 млн; радиолокационной аппаратуры в 65 раз - до $287,1 млн; алмазов в 1,5 раза - до $816 млн; золота в 3,3 раза - до $319,6 млн; вакцин в 911 раз - до $111,7 млн.

"Этот рекордный показатель объема российско-индийского товарооборота - прямой результат целенаправленной систематической работы правительств двух стран по развитию национальных экономик, а также реализации мероприятий в рамках национальной программы России "Международная кооперация и экспорт", - добавил собеседник агентства.