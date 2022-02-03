Архангельский ЦБК будет производить картон из макулатуры

ТАСС, 3 февраля. Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК) начнет выпускать картон из макулатуры, сообщила в четверг пресс-служба предприятия. В Новодвинске Архангельской области будет построена машина для производства продукции из вторсырья.

"Архангельский ЦБК намерен построить на своей промышленной площадке первую машину по выпуску макулатурного картона (КДМ-4). Агрегат будет работать на вторичном волокне, что является новацией корпоративной экологической повестки. Таким образом, Pulp Mill Holding создаст циклическую биоэкономику всех своих российских производств", - указано в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе предприятия, ввод машины в эксплуатацию ожидается в 2024 году.

Решение о создании в Архангельской области нового для АЦБК направления работы, как отметили на предприятии, принято исходя из базовых экологически ориентированных принципов управления компании. "Эффект от использования вторсырья - долгосрочный, мы отдаем себе отчет в том, что недостаточно рациональное отношение к природным ресурсам будет равнозначно уходу с рынка. В целом сегодня биорефайнинг - глобальный тренд, которому мы намерены соответствовать", - приводит пресс-служба слова директора по инвестициям Pulp Mill Holding Владимира Крупчака.

Мощность КДМ-4 составит 400 тыс. тонн продукции в год. Новая продукция АЦБК будет ориентирована преимущественно на внутренний рынок. По итогам запуска четвертого агрегата мощность Архангельского ЦБК по производству тарного картона составит свыше 1 млн тонн продукции в год.

Архангельский ЦБК основан в 1940 году, является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы. Единственный акционер АЦБК - австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.