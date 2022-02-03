Канцлер Австрии заявил, что действия России привели к повышению цены на газ в Европе

ВЕНА, 3 февраля. /ТАСС/. Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает, что Россия намеренно не заполнила газовые хранилища в Европе, что привело к чрезвычайному росту цены на газ. С таким утверждением он выступил в четверг перед депутатами Федерального совета Австрии (верхняя палата парламента).

"Очевидно, что была хорошо согласованная стратегия Российской Федерации и концерна "Газпром". Хранилища были заполнены только условно, что привело к тому, что цена на газ действительно драматично выросла. Снабжение [газом] обеспечено, но, разумеется, из-за цены наблюдается напряженная ситуация. Газ стал дорогим как никогда", - сказал Нехаммер.

Между тем во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в эфире телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) заявил, что Россия не виновата в подорожании газа в Европе. По его словам, рост цен является следствием сразу нескольких факторов, в том числе увеличения спроса на фоне восстановления экономики и зимы, которая "не была особенно благосклонна к производству возобновляемых энергоресурсов". В то же время он высказал мнение, что "Россия как крупный поставщик могла бы внести свою лепту, чтобы сбалансировать рынок, увеличив объемы продаваемого газа".