"Уральские авиалинии" с марта откроют прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 1 марта приступает к выполнению прямых рейсов из Екатеринбурга на остров Пхукет (Таиланд), сообщается в официальном Telegram-канале авиаперевозчика в четверг.

"Уральские авиалинии" с 1 марта приступают к выполнению прямых рейсов из Екатеринбурга на тайский остров Пхукет. Полеты запланированы каждый вторник, обратно - каждую среду на самолете Airbus A320neo. По маршруту предполагается техническая посадка в Иркутске для дозаправки", - говорится в сообщении.

По данным сайта екатеринбургского аэропорта Кольцово, прямые рейсы на данном направлении сейчас не осуществляются. "Уральские авиалинии" выполняют полеты на Пхукет из Иркутска и Владивостока.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот состоит из самолетов концерна Airbus.