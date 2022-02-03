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"Уральские авиалинии" с марта откроют прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет

Рейсы на остров будут выполняться по вторникам, обратно - по средам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 1 марта приступает к выполнению прямых рейсов из Екатеринбурга на остров Пхукет (Таиланд), сообщается в официальном Telegram-канале авиаперевозчика в четверг.

"Уральские авиалинии" с 1 марта приступают к выполнению прямых рейсов из Екатеринбурга на тайский остров Пхукет. Полеты запланированы каждый вторник, обратно - каждую среду на самолете Airbus A320neo. По маршруту предполагается техническая посадка в Иркутске для дозаправки", - говорится в сообщении.

По данным сайта екатеринбургского аэропорта Кольцово, прямые рейсы на данном направлении сейчас не осуществляются. "Уральские авиалинии" выполняют полеты на Пхукет из Иркутска и Владивостока.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот состоит из самолетов концерна Airbus.

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