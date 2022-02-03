Мосбиржа отозвала иск к НП РТС по спору о получении рыночных данных СПБ биржи

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Московская биржа отозвала иск к НП РТС в связи с урегулированием конфликта в вопросе получения рыночных данных СПБ биржи, сообщили в пресс-службе торговой площадки. На сайте Арбитражного суда Москвы также говорится о прекращении производства по делу.

"С момента подачи нашего иска НП РТС, которая осуществляет продажу рыночных данных СПБ биржи, изменила условия предоставления биржевых данных, поэтому мы его отзываем. Кроме того, в ходе судебного слушания представители НП РТС заверили, что готовы предоставлять нам маркет-дату и надеемся, что эти обещания будут выполнены", - следует из сообщения Мосбиржи.

"Московская биржа торгует разными классами активов, для этого мы получаем рыночные данные с разных бирж. Анализ цен по всем инструментам необходим для корректной работы нашей риск-модели с целью дальнейшего определения параметров обеспечения участников торгов. Московская биржа выступает за полную транспарентность и открытость финансового рынка. Нигде в мире нет запретительных ограничений на получение маркет-даты. Например, расчетный депозитарий СПБ биржи получает все рыночные данные Московской биржи, причем бесплатно", - добавили там.

Мосбиржа подала в Арбитражный суд Москвы иск к НП РТС в октябре 2021 года в целях заключения договора на получение маркет-даты СПБ биржи.