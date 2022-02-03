Из России в январе совершили более 28 тыс. турпоездок в Грузию

ТБИЛИСИ, 3 февраля. /ТАСС/. Граждане России в январе текущего года совершили более 28 тыс. туристических поездок в Грузию, что более чем в 14 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда было совершено около 2 тыс. поездок. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Национальной администрации туризма Минэкономики Грузии.

Россия находится на втором месте среди стран, откуда чаще всего приезжают в Грузию. На первом месте находится Турция, ее граждане совершили около 32 тыс. поездок в Грузию, что на 119% больше прошлогодних показателей. На третьем месте расположились граждане Грузии, проживающие за рубежом. В январе они посетили родину более 22 тыс. раз, что на 286% больше по сравнению с аналогичными данными за 2021 год.

Всего в Грузию за первый месяц текущего года было совершено около 200 тыс. визитов, что на 471,2% больше, чем в 2021 году.

В администрации туризма связывают рост турпотока с правильной маркетинговой кампанией. "Январь мы начали очень позитивно и с важными результатами, что является итогом наших правильно спланированных маркетинговых кампаний и активностей, которые были направлены на популяризацию нашей туристической продукции на конкретных целевых рынках. Следует отметить, что в это дело большой вклад внес и частный сектор", - приводит в четверг пресс-служба слова и.о. руководителя Национальной администрации туризма Медеи Джаниашвили.

Власти считают, что им предстоит полностью восстанавливать сферу туризма, которая пострадала из-за пандемии коронавируса, и вернуться к показателям, которые были в 2019 году.