Объем промышленного производства вырос более чем на 8% на Ставрополье за год

СТАВРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Индекс промышленного производства на Ставрополье в 2021 году составил 108,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Северо-Кавказстат.

"Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности за январь-декабрь 2021 года по Ставропольскому краю - 108,3%", - говорится в материалах статистической службы.

Среди обрабатывающих производств в минувшем году на Ставрополье значительный рост зафиксирован в производстве кожи и изделий из кожи - в 3,8 раза. Производство изделий из резины и пластмассы увеличилось в 1,7 раза. Также отмечено увеличение производства автотранспорта, прицепов и полуприцепов на 39,1%, одежды - на 30,5%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным видам экономической деятельности на Ставрополье за 2021 год составил почти 547 млрд рублей, что на 35,9% больше, чем годом ранее.

По данным Северо-Кавказстата, индекс промышленного производства по итогам 2020 года на Ставрополье составил 101% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост был зафиксирован в сфере производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Объем отгруженной продукции в 2020 году по промышленным видам деятельности в Ставропольском крае вырос на 3,2% и достиг уровня 398,1 млрд рублей.

С начала пандемии в 2020 году в крае временно приостанавливалась работа части предприятий, некоторые сотрудники были переведены на удаленный режим работы. Вместе с тем, в регионе были открыты новые производства по выпуску медицинских масок, средств индивидуальной защиты, расширилось производство антисептиков, лекарств и медицинского оборудования.