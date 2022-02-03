Уровень удовлетворенности доступностью финуслуг на Урале вырос в среднем вдвое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Уровень удовлетворенности населения доступностью финансовых услуг в муниципалитетах Свердловской области, где ранее отмечался низкий уровень этого показателя, вырос в среднем в два раза за два года. Этого удалось достичь благодаря расширению услуг "Почта банка" и услуг по выдаче наличных средств, сообщил журналистам в четверг начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов.

"На начало работ удовлетворенность [доступностью финансовых услуг] составляла от 0% в отдельных населенных пунктах, то есть там не было инфраструктуры для получения банковских услуг, до 30-40%, сейчас во всех этих населенных пунктах от 60 до 82% удовлетворенность составляет", - сказал он.

По словам Марданова, работа ведется уже второй год, для нее были выбраны 12 муниципалитетов и населенных пунктов с наименьшей доступностью финансовых ресурсов. В их числе Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Шалинский и Заречный городские округа, Белоярский район. В этом году также планируется расширить число муниципалитетов и населенных пунктов, где будут проводиться подобные мероприятия.

"Мероприятия, которые проводились в этих муниципалитетах, касались расширения функционала предоставляемых услуг "Почта банком" в отделениях Почты России. <…> Ряд банков и, прежде всего, Сберегательный банк предоставляет сервис по выдаче наличных денег с соответствующих платежных терминалов", - отметил Марданов.

По словам Марданова, на территории Свердловской области, по состоянию на 1 октября прошлого года, в 98 населенных пунктах действовало 158 точек выдачи наличных, что на 110 точек больше, чем за аналогичный период прошлого года.