Эксперты ООН признали Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Эксперты ООН признали Москву лучшим мегаполисом мира по показателям "развитие инфраструктуры" и "качество жизни". Об этом сообщил в четверг в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Москва заняла I место в мире по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни в индексе (рейтинге) городского процветания, опубликованном программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат). В категории "Развитие инфраструктуры" в ТОП-3, помимо Москвы, вошли Гонконг и Париж. Наш город стал абсолютным лидером в таких составляющих качества городской среды, как доступ к электричеству и чистой воде, санитария, доступность врачей, возможности использования интернета и протяженность транспортной сети", - написал мэр.

Он добавил, что в категории "качество жизни", помимо Москвы, лучшими признаны Сингапур и Гонконг. "Лидерство нашего города обеспечили сильные позиции в высшем и среднем образовании, науке, музейном деле. Эксперты высоко оценили низкий уровень преступности и высокое качество общественного пространства Москвы", - подчеркнул Собянин.

Мэр также отметил, что по комплексной оценке городского процветания Москва вошла в ТОП-3 мировых городов, разделив пьедестал с Сингапуром и Торонто. "В интернете можно найти множество "городских" рейтингов. Некоторые из них - качественные и серьезные, другие - не очень. Некоторые оценивают ситуацию с точки зрения определенной группы людей (например, иностранных туристов или предпринимателей), другие - пытаются посмотреть на города глазами местных жителей", - написал мэр.

По его словам, эксперты ООН-Хабитат поставили своей целью создать универсальный индекс достижений мировых городов, в основе которого лежит идея процветания - высокого качества жизни и равных возможностей для всех горожан в гармонии с окружающей природой.

Шаг к ЭКСПО-2030

"Индекс ООН-Хабитат не дает Москве никаких формальных преимуществ, но помогает разрушать сложившиеся стереотипы и доказывает, что мы находимся на правильном пути. И еще - он станет хорошим аргументом в конкурентной борьбе, которую ведут между собой крупнейшие мегаполисы мира. Например, в ближайшее время должен определиться город, который примет Всемирную выставку ЭКСПО-2030. Москва - один из городов-кандидатов. И признание наших достижений со стороны ООН, несомненно, поможет выиграть борьбу за право принять крупнейший форум достижений науки, техники и культуры нашей планеты", - написал Собянин.

Он также отметил, что в течение нескольких лет эксперты ООН-Хабитат и исследовательского центра Eure анализировали показатели 54 крупнейших городов мира, из которых в итоговый индекс вошли 29 крупнейших мегаполисов, представляющих все континенты Земли.

"Возможно, полученные результаты вызовут некоторое удивление и даже недоверие у части экспертов. Но, в действительности, мы настолько привыкли пользоваться благами нашего города, что часто не отдаем себе отчет, какого уровня развития удалось достичь Москве за последние годы", - рассуждает Собянин.

Мэр подчеркнул, что признание российской столицы мировым лидером в качестве жизни и развитии инфраструктуры - "это справедливая оценка огромных позитивных перемен, происходящих в Москве".

"Принятый ООН-Хабитат подход к измерению качества городской жизни нам очень близок и понятен. Потому что в центре программы развития Москвы лежат интересы и потребности всех жителей города. Когда мы развиваем городской транспорт, то ставим целью обеспечить комфорт, скорость и безопасность поездок для всех москвичей. Когда реализуем программу создания качественной городской среды, то она охватывает не только центр, но и все жилые районы. Когда улучшаем образование и здравоохранение, то стремимся сделать это в каждой школе и поликлинике. И так во всех сферах жизни нашего города", - заключил Собянин.