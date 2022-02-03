Красноярский край планирует получить субсидии на строительство линий связи в Арктике

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Красноярского края рассчитывают привлечь федеральное финансирование на строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в Арктической зоне. Об этом сообщил министр цифрового развития региона Николай Распопин на заседании комитета заксобрания края по делам села и АПК.

"Совместно с Минцифры РФ рассматриваем вопрос о выделении субсидий на Арктическую зону для строительства волоконно-оптических линий связи. Например, в Игарку [ВОЛС] построил "Норникель", а в Туруханск можно достроить. Смотрим еще ряд населенных пунктов, в Диксон из Дудинки, чтобы замкнуть кольцо. Я думаю, в ближайшие несколько месяцев такое решение может состояться", - сообщил Распопин.

По его словам, сейчас порядка 30 населенных пунктов на севере края не обеспечены связью. Ежегодно власти региона за счет краевых средств подключают к связи 2-3 северных поселка. "Связь там появляется через спутниковые магистральные каналы. Понятно, что высокоскоростного интернета там люди не имеют, но мобильная связь там устойчивая, мессенджеры работают корректно", - добавил министр.

В 2014 году компания "Норникель" приняла решения о строительстве ВОЛС от Нового Уренгоя до Норильска. Через три года строительство линии по маршруту Новый Уренгой - Либяяха - п. Сидоровск - Ванкорское месторождение - Игарка - Снежногорск - Норильск протяженностью 956 км было завершено. Объем инвестиций в проект составил 2,5 млрд рублей. Это позволило обеспечить высокоскоростным интернетом жителей Норильска и Дудинки.