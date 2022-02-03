В Думе считают, что рынок России откроется для промпродукции ДНР и ЛНР в I квартале

ДОНЕЦК, 3 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Единой России", первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассчитывает, что правительство России в первом квартале этого года завершит работу над созданием условий допуска продукции предприятий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на российский рынок.

"Что касается продукции промышленного назначения, то там другие параметры сертификации, и эта работа сегодня проводится - она более сложная и связана с проектно-сметной документацией и другими моментами. Но я уверен в том, что правительство и профильные ведомства [России] эту работу в первом квартале этого года закончат полностью", - сказал он в четверг Донецкому агентству новостей.

Водолацкий указал, что вопросы лицензирования, сертификации и оформления документов на товары продовольственной группы уже отработаны Минсельхозом РФ. "Уже приступили к работе по этим документам и таможенные службы республик и Российской Федерации", - отметил он.

По словам парламентария, взаимодействию Донбасса с Россией, в том числе по реализации указа президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки ДНР и ЛНР, содействует группа единороссов, состоящая из четырех человек. "Каждый из нас работает по своим направлениям: кто-то в молодежной политике, оказывая помощь молодежи в интеграции в молодежную, студенческую среду РФ, кто-то - по вопросам создания модельных законов, связанных с тем, чтобы опять же после сертификации продукции парламенты ДНР и ЛНР приняли те законы, которые на вашей территории позволят быстрее адаптироваться к российским стандартам", - проинформировал депутат.

15 ноября Путин подписал указ, который предусматривает оказание гуманитарной поддержки населению неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Глава государства поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Речь идет и об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.

Кроме того, правительству в месячный срок поручено обеспечить признание в РФ сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых организациями, фактически действующими в ДНР и ЛНР. В числе мер поддержки президент России поручил кабмину обеспечить неприменение количественных ограничений экспорта и импорта в отношении товаров, перемещение которых осуществляется через государственную границу РФ на территории указанных районов или с таких территорий.